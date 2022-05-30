В своем Telegram-канале SuperRoma журналист рассказал, что Русакова сняли с должности командира эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков». Причиной стало постоянное пьянство военного, информирует «НБН».

Цымбалюк отметил, что пока военные армии Российской Федерации умирают на войне в Украине, командиры ВМФ РФ спиваются.

Командир корабля Северного флота РФ настолько пристрастился к бутылке, что напивался даже на выполнении военных задач в море. На место уволенного Русакова назначили капитана второго ранга, экс-старшего помощника командира авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» Алексеева.

Ранее журналист рассказал, что российские оккупанты услали слушать от военного командования обещания о возвращении домой. Путинские солдаты решили взять ситуацию в свои руки, чтобы «откосить» от участия в боевых действиях. Цымбалюк рассказал случай радикальной меры «освободителя» ради отъезда в Россию.