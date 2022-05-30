Пес украинских спасателей спрогнозировал окончание вооруженного противостояния с российскими захватчиками в Украине в эфире телеканала «Украина». Соответствующее видео опубликовали на YouTube, информирует «НБН».

Журналистка Елена Кот поставила перед Патроном три стаканчика с кусочками сыра, на которых написаны времена года – зима, осень и лето. На вопрос, когда закончится война пес-сапер съел сыр с емкости с надписью «осень».

Также с помощью предсказания на стаканах Патрон спрогнозировал судьбу путинских войск в нашей стране.: российские захватчики сгинут в украинских лесах. Два других варианта предполагали, что оккупанты могут умереть в степях или водах Украины.

Кроме того, любимец украинцев выяснил, что национальной валютой в нашей стране вместо гривны будет евро, обойдя стороной курс доллара по 30 и 40 гривен.

Отметим, что Патрон, который работает со спасателями, помогая им искать мины, влюбил в себя всю Украину. Пес обнаружил более 200 взрывоопасных предметов, в частности помогал разминировать территории Черниговской области, за что был награжден Зеленским медалью «За преданную службу».

Как сообщалось, в МВД рассказали, сколько лет уйдет на обезвреживание мин, неразорванных снарядов и растяжек по всей Украине.