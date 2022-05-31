Украинский боец сообщил, что кадровые военные армии Российской Федерации боятся летать в нашу страну и массово выбывают из участия в боевых действиях, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Карася, они боятся попасть в плен или засветить свои полеты на войне в Украине, потому что потом не смогут устроиться на работу в гражданскую авиацию.

«А для российских пилотов это кошмар», — подчеркнул украинский военный.

Служить в ВС РФ тяжело и неприбыльно, поэтому военнослужащие армии России нацелены устроиться гражданскими пилотами. Если станет известно об их участии в геноциде украинцев, они могут забыть о своих мечтах.

Боец ВСУ обратил внимание на то, что Вооруженные силы Путина – «бомжевойско анонимное». Оккупанты закутываются, надевают маски и скрывают лица с помощью ретуши, чтобы скрыть свое участие в боевых действиях.

Карась подтвердил, что россиян набирают в армию по объявлениям, которые расклеивают в городах или размещают в Telegram-каналах, обещая большие средства. Таким образом на войну в Украину отправляются не какие-то наемники ЧВК, а все под ряд.

Отметим, что российские захватчики ограничили боевые вылеты в Украину, поскольку понесли большие потери в авиации. Британская разведка выяснила, что стране-оккупанту не хватает квалифицированных пилотов, кроме того ВС РФ испытывает дефицит летательных аппаратов.