Путинские войска угодили в ловушку пропаганды Кремля, которая убеждала россиян в том, что армия РФ в первый же день войны уничтожила украинскую ПВО и боевую авиацию, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минобороны Великобритании.

В реальности система противовоздушной обороны нашей страны продолжает работать, а украинские пилоты эффективно ликвидируют объекты «освободителей». По состоянию на 20 мая, оккупанты лишились 204 самолетов, 168 вертолетов и 460 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Разведка Соединенного Королевства сообщает, что у армии страны-агрессора начался дефицит беспилотников. Помимо того, что часть «птичек» уничтожили ВСУ, в России нет мощностей, чтобы производить их без иностранных комплектующих в условиях санкций.

При нынешних темпах потерь БПЛА вскоре возможности разведки оккупантов ухудшатся, что несомненно скажется на оперативной эффективности ВС РФ.

Также российские захватчики боятся остаться без авиации, которая долго изготавливается о довольно дорого стоит. «Освободители» ограничили боевые вылеты на украинскую территорию, нанося ракетные удары далеко за пределами досягаемости ПВО Украины. Россияне для этой цели используют стратегические бомбардировщики и ведут обстрелы с акватории Черного моря или Каспийского региона.

Отметим, что в Минобороны США заявляют о том, что оккупанты умерили амбиции «спецоперации». Представитель оборонного ведомства Америки сообщил, как изменился план российских захватчиков.