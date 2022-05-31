Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение 93-й ОМБр в социальной сети «Фейсбук», украинские защитники сбили вертолет врага Ка-52.

Мобильная огневая группа зенитно-ракетного дивизиона артиллерии 93 бригады Холодный яр каждый день сбивала вертолеты РФ Ка-52, известный также как «Аллигатор».

Буквально вчера в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что под Изюмом вражеские силы держат наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. Но уже сегодня исключительно благодаря этому подразделению холодноярцев количество единиц боевой авиации в этой эскадрилье стало меньшим.

Информацию о сбитии «Аллигатора» подтвердили в разведке.

Дословно из сообщения военнослужащего бригады Ивана:

«По позициям ВСУ в направлении Изюма постоянно работали силы врага – вертолеты. Нас забрасывали неуправляемыми авиаракетами. Сегодня же в очередной раз вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить при помощи ПЗРК «Игла».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что РФ бросила огромные силы для наступления на Донбасс.