Как информирует «НБН», об этом стало известно из сообщения Сергея Гайдая, главы Луганской ОВА, в социальной сети «Фейсбук».

Также Сергей Гайдай поведал актуальную информацию о ситуации в Северодонецке по состоянию на тридцать первое мая, в эфире «Радио Свобода». Согласно его словам, несмотря на то, что большая часть города действительно находится под контролем России, населенный пункт врагом не оцеплен.

По данным чиновника, населенный пункт сейчас испытывает сокрушительные разрушения со стороны оккупантов. Враг весьма стремится стереть Северодонецк с лица земли.

Дословно из заявления Гайдая:

«Областной центр сейчас приближается к уровню разрушений Попасной и Рубежного. В городе критическая инфраструктура разрушена почти на сто процентов. Повреждены девяносто процентов жилищного фонда. Из них 60 процентов – критически. Другими словами, восстановлению они не подлежат».

Напоследок он подчеркнул, что из-за активных боев в городе гуманитарный груз туда завезти просто нереально.