Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Факты».
Синоптики рассказали, какой будет погода в июне. Первым месяц лета будет теплым, порой жарким, с дождями и характерными ему грозами.
Согласно прогнозу, месяц начнется с пасмурной влажной погоды, затем начнут чередоваться солнечные теплые дни с дождями и ливнями.
В июне средняя температура воздуха ожидается в диапазоне +18-+23, а в горных районах чуть ниже. Количество осадков в первый месяц лета тоже ожидается в пределах месячной нормы.
В конце июня ожидаются жаркие дни.
Ранее мы писали о погоде в марте.
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