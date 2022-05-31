Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Факты».

Синоптики рассказали, какой будет погода в июне. Первым месяц лета будет теплым, порой жарким, с дождями и характерными ему грозами.

Согласно прогнозу, месяц начнется с пасмурной влажной погоды, затем начнут чередоваться солнечные теплые дни с дождями и ливнями.

В июне средняя температура воздуха ожидается в диапазоне +18-+23, а в горных районах чуть ниже. Количество осадков в первый месяц лета тоже ожидается в пределах месячной нормы.

В конце июня ожидаются жаркие дни.

Ранее мы писали о погоде в марте.