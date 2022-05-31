Как информирует «НБН», об этом заявил советник городского головы города Петр Андрющенко.

Дословно из заявления Андрющенко:

«Изначально для этого жители Мариуполя должны получить справку о регистрации в Донецке. После этого подать документы на паспорт в город Новоазовск, в так называемую миграционную службу самопровозглашенной «ДНР».

При этом он продолжил:

«Принимая к вниманию состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока что. Однако мы можем констатировать, что Аннексия Мариуполя Россией перешла уже в стадию реализации. В активную стадию».

Ранее советник главы Офиса президента Арестович рассказал, где сейчас самая сложная ситуация на Донбассе.