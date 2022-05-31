Втему Объявлена официальная кандидатура на должность посла США в Украине

Как сообщает «НБН«, Бринк прибыла в Киев 29 мая. Она уже вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины, а в центре Киева почтила память тех, кто погиб, защищая Украину.

Наш первоочередный приоритет — помочь Украине защититься. В этот День памяти [отмечается в США 30 мая] я почтила тех, кто погиб, защищая свою страну, вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины и начала обсуждение того, как мы можем поддержать Украину

— написала Бринк в Twitter 30 мая.

Наш першочерговий пріоритет – допомогти Україні захиститися. У цей День пам’яті я вшанувала тих, хто загинув, захищаючи свою країну, вручила вірчі грамоти в @MFA_Ukraine та розпочала обговорення того, як ми можемо підтримати Україну. pic.twitter.com/h8heA5ZyNy — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 30, 2022

Напомним, 19 мая Сенат США единогласно утвердил дипломатку Бриджит Бринк на должность посла Соединенных Штатов в Украине – на следующий день после того, как США официально возобновили работу своего посольства в Киеве.

Перед этим у США не было посла в Украине уже три года. Последнего утвержденного Сенатом посла в Украине Мари Йованович тогдашний президент Дональд Трамп устранил в 2019 году, добиваясь расследования против своих политических соперников. Эта история привела к первому импичменту Трампа.

Бринк работала на нескольких должностях в дипломатическом корпусе, в том числе была заместителем помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента. Она говорит по-русски, работала в посольствах США в Сербии, Кипре, Грузии и Узбекистане.

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