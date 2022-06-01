Дикий объяснил, что не сейчас произошло обострение ситуации на Донбассе, там всегда был ад. Именно на Востоке Украины все это время война была другой и она отличается от сражений на юге страны и от боев под Киевом, Харьковом, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Экс-командир «Айдара» рассказал, что путинские войска применяют в восточных регионах другую тактику. Ликвидировать оккупантов на Севере Украины ВСУ смогли благодаря тому, что захватчики глубоко зашли на территории, которые контролировались украинской армией, и не смогли там закрепиться. Наши военные наносили удары по ВС РФ до тех пор, пока оккупанты не поняли, что сохранить остатки личного состава и техники можно только за счет быстрого вывода подразделений.

По словам Дикого, на Донбассе географически другая картина, там украинские бойцы не могут работать в тылу врага, которые находятся по линии разграничения, существующей последние 8 лет. Армия Путина в этом регионе полностью контролирует свой тыл с логистическим обеспечением.

По этой причине ВСУ могут действовать только на передовые подразделения захватчиков, которые проводят наступательные операции, что является существенным отличием от сражений в других областях Украины.

Также россияне применяют на Донбассе другую тактику ведения боя – уничтожают все вокруг, чтобы брать под контроль населенные пункты, даже если от них ничего не осталось.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что сейчас происходит кульминация боев за Донбасс и оценил ситуацию на фронте в этом регионе.