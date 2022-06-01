Как информирует «НБН» со ссылкой на «Диалог», Россия нанесла авиаудар по Северодонецку. В итоге произошло попадание в цистерну с азотной кислотой, что вызвало рост химической опасности.

Армия Российской Федерации и «Луганской народной республики» активно продолжают наступать в направлении Северодонецка. Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, захватчикам удалось оккупировать уже семьдесят процентов города. Враг с особой агрессией ведет наступательные действия. Сегодня же по Северодонецку был нанесен массивный ракетный удар самолетами. В ходе этой атаки произошло попадание по химическому заводу. В итоге, повреждена была цистерна с азотной кислотой.

Напомним, ранее Сергей Гайдай уже рассказывал о ситуации в Северодонецке.

