Боевик из ОРДО рассказывает военному РФ о протестах, которые устроили оккупанты из 115 батальона путинской армии. Запись разговора появилась в Telegram-канале ГУР МОУ, информирует «НБН».

По словам солдата РФ из Донецкой области, вышел приказ отпустить студентов. Приехали их матери, подруги и устроили возмущение из-за незаконной мобилизации.

«Куда вы наших детей привели», — передал слова разгневанных женщин «ДНРовец».

Также захватчик пожаловался собеседнику на отношение к «мобилизованным» из ОРДЛО в Вооруженных силах России. По его словам, солдаты из «ДНР» были недовольны тем, что их, резервистов, бросили на передовую. Однако военные страны-агрессора пресекли подобные разговоры негодующих боевиков, заявив, что они не резервисты, а добровольцы.

«Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно», — пожаловался путинский солдат.

Собеседник боевика сообщил, что не хотят воевать в Украине и россияне, которые прямо в аэропортах калечат себя, чтобы избежать участия в боевых действиях.

«Самострелов хватает», — поделился военный РФ настроениями в его стране.

Ранее СБУ перехватила разговор российского захватчика, который рассказал, как «освободители» бегут из Украины домой. Оккупант сообщил, на что решаются путинские военные, несмотря на угрозы наказания и расстрелов.