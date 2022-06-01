Президент сообщил, что во время сражений с российскими захватчиками наша страна ежедневно теряет 60-100 украинских защитников, около 500 военнослужащих получают ранения, информирует «НБН» со ссылкой на Newsmax.

По словам Зеленского, самая сложная ситуация на фронте на Донбассе и юге Донецка и Луганска.

Лидер украинцев также высказался в вопросе западных антироссийских санкций. Глава государства считает, что против страны-агрессора ввели недостаточно запретительных мер.

Зеленский отметил, что на фоне зверств путинских военных в отношении украинцев, некоторые иностранные лидеры дают кремлевскому диктатору Владимиру Путину «шанс» и «выход».

Ранее президент прокомментировал решение Европейского Союза ограничить импорт российской нефти. Зеленский рассказал, сколько денег потеряет страна-оккупант.