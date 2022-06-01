Бельгийская овчарка Бер, убежав из-под обстрелов с хозяином Сергеем из родного города в Черновцы, занялся волонтерством в местном штабе. Уже два месяца каждое утро хвостатый бежит работать, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

Собака целыми днями встречает бус с гуманитаркой и помогает разгружать хозяину коробки на складе, после чего несет свертки в волонтерский штаб. Бер носит в зубах даже пакеты весом в 5 килограмм. Пес помогает хозяину и по хозяйству: ходит с ним на рынок, таскает сумки, приносит воду.

Главная задача овчарки, как волонтера, оказывать психологическую поддержку переселенцам, которые бежали из-под обстрелов или российской оккупации. Собака ложится рядом с людьми и смотрит им в глаза.

Хозяин Бера признался, что хочет, чтобы его пес после победы Украины снимался в рекламе или кино. Сейчас Сергей тренирует Бера, планирует поехать в МВД, чтобы подготовиться на случай призыва в армию.

Напомним, что любимец украинцев пес-сапер Патрон в эфире украинского телевидения предсказал время окончания войны, судьбу российских захватчиков и курс гривны. Сюжет со служебной собакой опубликовали в Сети.