Как информирует «НБН», лето в нашей стране началось с грозы и дождей. Согласно словам синоптика Наталки Диденко, в частности, завтра, второго июня, на территории Украины ожидается вполне летняя температура воздуха. Воздух в большинстве регионов страны будет достигать отметки в +23 +29 градусов по Цельсию. Однако при этом будут наблюдаться осадки.

Касательно южных и восточных областей Украины ожидается, что завтра воздух прогреется до тридцати градусов выше ноля. В западной части нашей страны температура ожидается на уровне от 22 до 28 градусов тепла.

На Востоке Украины этой ночью ожидаются кратковременные дожди. Местами могут быть грозы. В дневное время, второго июня, большую часть страны охватят периодические дожди и грозы. Только на территории Автономной Республики Крым и на Приазовье будет без осадков.

Относительно столицы Украины, то в Киеве завтра, 2 июня, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь с грозой. Также могут наблюдаться порывы ветра. В дневное время воздух в столице прогреется до 26 градусов по Цельсию с отметкой «+».