Как информирует «НБН» со ссылкой на ОК «Юг», Российская Федерация взорвала мосты через реку «Ингулец» в районе Давыдова Брода и Большой Александровки, что в Херсонской области.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Сейчас продолжаются активные боевые действия на линии столкновения. Вражеские силы выискивают средства и меры противодействия контрнаступлению ВСУ. Мосты через реку Ингулец были подорваны спецподразделениями рашистов. Это произошло в районе Давыдова Брода и Большой Александровки».

Ранее мы уже писали о том, что российско-оккупационные силы активно ищут жителей Мариуполя на территории Херсона. Некоторые детали об этом ранее сообщал советник городского головы Мариуполя Николай Андрющенко.