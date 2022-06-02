Кривонос утверждает, что захватывать крупные российские города не нужно, однако стоит наносить удары по нефтехранилищам, электростанциям, железной дороге, автотрассам на территории страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Генерал отметил, что украинская армия воюет с россиянами очень «благородно и интеллигентно», однако стоит напугать врага и вести себя дерзко, нанося как можно больше ударов.

По мнению военного, наши бойцы не используют военную хитрость, чтобы вводить путинских захватчиков в заблуждение. Он добавил, что «загнанные в угол» ВСУ пытаются защищаться, а должны из него выйти и «ударить в челюсть» РФ. Кривонос добавил, что именно решительности армии Украины боятся оккупанты, которые довольны тем, что сейчас наши военные «просто огрызаются».

Ранее генерал объяснил, почему кремлевский план по атаке Украины провалился. Кривонос объяснил, почему в дальнейшем у армии страны-агрессора не будет успехов на фронте.