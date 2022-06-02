Оперативное командование «Юг» на своей странице в Facebook сообщило о новых методах выживания солдат «второй армии мира» в нашей стране. В Херсонской области российские захватчики решили исправить свое положение, нанявшись на работу к местным жителям, информирует «НБН».

«Освободители» предлагают украинцам свои услуги по сбору клубники, стоимостью 50 гривен в час. Жители Херсонщины сообщают, что военные страны-агрессора ведут себя нормально и работают хорошо.

В то же время в Харьковской области путинские военные устраивают бунты и отказываются участвовать в боевых действиях. Служба безопасности Украины обнародовала запись разговора двух офицеров армии страны-оккупанта.

Военные Путина обсуждают отказ личного состава выполнять их приказы, из-за чего им приходится укрощать «отказников» наказанием. Российские захватчики жалуются на солдат и ждут новобранцев, чтобы исправить ситуацию.