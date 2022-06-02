Осознавая, что скоро армия Украины их вытеснит из Харьковской области, путинские солдаты массово начинают заниматься позорным мародерством. Россияне гребут все, что им попадется на глаза, как в сельских домиках, так и в богатых поместьях, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Житель деоккупированной Ольховки, которая была захвачена в первые дни полномасштабной войны с Россией, рассказал, что солдаты «второй армии мира» украли у него новую удочку, электродрель и дубленку.

Процветает мародерство путинских военных и в Херсонской области. Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Россияне грабят магазины и везут ворованное в аннексированный Крым. По его словам, такое поведение «освободителей» свидетельствует о том, что приближается деоккупация территорий.