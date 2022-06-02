В своем Telegram-канале Ким в четверг, 2 июня, опубликовал видеообращение. Глава Николаевской ОВА рассказал, что появилась информация о грабежах херсонских магазинов путинскими солдатами, сообщает «НБН».

В частности, «освободители» мародерствуют в херсонском «Эпицентре». Награбленное оккупанты везут в сторону аннексированного Крымского полуострова.

Чиновник считает, что российские захватчики стали воровать как в последний раз не просто так. Он убежден, что военные Путина осознают приближающуюся деоккупацию территорий, поэтому стараются награбить как можно больше до прихода ВСУ.

Напомним, что российские пользователи Сети внезапно «похоронили» главу Николаевской ОВА. Ким записал видеообращение, где отреагировал на слухи о его смерти, распространяемые в Telegram-каналах РФ. Чиновник рассказал, что отвечал друзьям, которые узнали о его «кончине».