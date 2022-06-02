Как информирует «НБН», издания «Общественное» и «Никвести» информируют, что звуки взрывов были слышны в Николаеве. Также есть информация и о том, что взрыв раздался и в Одессе.

В частности, николаевская интернет-газета отмечает, что в городе Николаеве раздался целый ряд сильных взрывов, которые были слышны в разных районах города.

Помимо того, вчера поздним вечером, первого июня, в Сети появилась информация о взрывах на территории Львовской области. Более того, эти данные подтвердил и руководитель Львовской ОВА.

В Телеграм Максим Козицкий написал:

«Во Львовской области действительно прогремели взрывы. В Стрыйском районе. Оставайтесь все в укрытиях. Как только это станет возможным, я предоставлю больше информации».

Немного позже Козицкий добавил:

«Мы имеем уточненную информацию относительно пострадавших в Стрыйском районе. В настоящее время известно, что ранения получили пять человек. Медики оценивают их состояние как легкой или средней тяжести. Никакой угрозы их жизни нет».

К слову, в одном из последних перехваченных СБУ разговоров российских оккупантов со своими родственниками, военный РФ рассказал своей жене, что их командир отдал им приказ сравнивать инфраструктуру населенных пунктов Украины с землей, причем вместе с мирным населением.