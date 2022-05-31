Во вторник, 31 мая, глава Николаевской ОВА в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором помимо военной ситуации в области нелепый фейк российских интернет-пользователей о его «похоронах», информирует «НБН».

Политик сообщил, что в Telegram-каналах РФ начали сообщать о его смерти, в связи с чем он решил записать видео. На фейки со стороны жителей страны-оккупанта о его кончине Ким отшутился, отметив, что его повеселила реакция друзей, которые интересовались, почему они не приглашены на похороны.

«Извините, сам опаздываю», — «оправдался» перед друзьями глава Николавской ОВА.

Напомним, что Ким в интервью журналисту Дмитрию Гордону высказался относительно длительности войны с россиянами. По мнению политика, война в нашей стране может затянуться. При этом он полагает, что есть условие, которое может поспособствовать завершению вооруженного противостояния со страной-агрессором.