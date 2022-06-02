В обращении к украинцам в среду, 1 июня, лидер нации сообщил, что медали и ордена от начала полномасштабного вторжения российской армии в нашу страну получили 17 086 защитников Украины. Об этом информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт президента.

Зеленский рассказал, что он подписал еще два новых указа о награждении украинских воинов, согласно которому 380 участников сражений с российскими захватчиками получат особые знаки отличия за выдающиеся заслуги перед нашей страной.

Президент напомнил, что благодаря всем тем, кто сегодня обороняет нашу землю, наших людей, наших детей, мы можем быть уверенными в том, что у Украины есть будущее.

Ранее президент сообщил количество потерь Украины в войне со страной-агрессором. По словам Зеленского, защищая наше государство от российских оккупантов, ежедневно погибает 60-100 военнослужащих, также около 500 получают ранения. Также он рассказал, где на фронте самая сложная ситуация для ВСУ.