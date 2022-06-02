В одном из сепаратистских Telegram-каналов появилось обращение оккупантов, которые воюют в Херсонской области, из ОРДО к российскому лидеру, информирует «НБН».

Путинские солдаты считают, что их незаконно отправили на первую линию, а также жалуются на ужасные условия, в которых им приходится воевать против украинских защитников с начала вторжения.

«Освободители» сообщили Путину, что они находятся на Херсонщине с февраля, где пережили голод и холод. Кроме того, боевики недовольны, что их отправили на фронт без прохождения медкомиссии и с принудительной мобилизацией. По этой причине в их рядах есть военные с психическими заболеваниями, многодетные отцы и опекуны.

Также оккупанты обвинили свое командование в том, что оно бросает их на убой, не дав необходимое вооружение.

Напомним, что в своем обращении к Пушилину солдаты из «ДНР» рассказали, что из «загребли» на войну в Украину прямо с учебы или работы, бросив сразу на передовую. «Освободители» рассказали, что на самом деле им обещали во время призыва.