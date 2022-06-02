Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «5 канал».

Экологи бьют тревогу – из-за полномасштабной войны РФ против Украины в Черном и Азовском морях начали массово умирать дельфины и рыба.

В частности, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале написал, что в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют массовый мор рыб, а также дельфинов. По его словам, такие явления возможны в периоды аномальной жары в разгар лета. Поэтому сейчас массовые смерти рыб и дельфинов могут говорить о наличии болезни в воде.

Кроме того, о массовой гибели дельфинов в Черном море сообщил и глава научно-исследовательского отдела парка «Тузловские лиманы» в Одесской области Иван Русев. Эколог заявил, что дельфины тоже стали жертвами войны.

По словам Русева, его коллеги обнаружили некоторых дельфинов с серьезными ранами на теле от взрывов бомб или мин. Таких израненных или погибших дельфинов течением заносит на побережье Болгарии, Румынии, Турции и к берегам Украины.

Кроме того, экологам встречаются мертвые дельфины, которые погибли из-за мощных гидролокаторов российского военного флота.

Русев добавил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины и до сегодняшнего дня в Черном море погибло уже несколько тысяч дельфинов.

Ранее появилась информация, что в Азовском море может умереть все живое из-за бомбардировок РФ завода «Азовсталь».