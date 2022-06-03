Об этом пишет Telegram-канал «Беларускі гаюн», передает «НБН».

Колонна белорусской военной техники подошла к самой границе с Волынской областью.

Telegram-канал «Беларускі гаюн» сообщает, что среди техники в Дрогочине было замечено 6 БТР и один МАЗ. Эта колонна в пятницу, 3 июня в 11:35 переехала проехала со стороны деревни Борисовка в сторону деревни Дивина. Колонну сопровождали два автомобиля ДАИ.

Затем колонна повернула в Дивину в сторону границы с Украиной.

При этом около 12:45 со стороны границы с Украиной в сторону Кобрина двигались два БТР и МАЗ, затем за ними колонна из 6 БТР и МАЗа.

Стоит отметить, что накануне Беларусь начала переброску военной техники из Гродно в Брестскую область. Также недавно РБ сняла с хранения свои танки и боевые машины пехоты. Вероятно, для того, чтобы передать их армии РФ.

Эксперты считают, что риск вторжения армии Беларуси в Украину сохраняется, однако большинство оценивают его, как минимальный. Например, правозащитник Марк Фейгин считает, что диктатор РБ Александр Лукашенко маневрирует и надеется пропетлять. По его словам, Лукашенко не заинтересован во вторжении в Украину, хоть диктатор РФ Путин его принуждает к тому.

Фейгин считает, что единственное, чего опасается Лукашенко – это потерять свою власть. По его мнению, риски вторжения РБ в Украину мизерны.