Об этом Марк Фейгин заявил в эфире Politeka-Online, передает «НБН».

Российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин высказался об угрозе нападения Беларуси на Украину. Он считает, что глава Кремля Путин принуждает диктатора Беларуси Лукашенко вступить в войну против Украины. Однако все, что интересует Лукашенко – это сохранение своей власти в РБ.

По мнению Фейгина, Лукашенко хочет «пропетлять».

«Мне кажется, что вся эта «движуха» декоративная, кто-то за этим видит, что это от угроз РФ, кто-то видит, что он хочет вторгаться в Украину. Москва, безусловно, заставляет его вторгнуться в Украину. И он изображает для тех, и для других, и для третьих. Главное для него защитить себя и второе – не вступить в войну непосредственно своими войсками. Не потому, что он любит украинцев, а потому, что он понимает, а вдруг все пойдет не так», — сказал правозащитник.

По словам юриста, Лукашенко ведет многовекторную игру, преследуя лишь одну цель – защитить себя. Также Фейгин считает, что Лукашенко хочет назначить своем преемником своего младшего сына Николая.

«Лукашенко никуда не собирается уходить, он собирается вырастить своего Колю и сделать его преемником. Все. У него очень простой план – посадить своего сына на пост президента, чтобы тот, как он правил десятилетиями», — заявил Фейгин.

Ранее Фейгин рассказал, как изменится ситуация после устранения Путина от власти.