Полковник армии Украины, участник АТО Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Telegram-канале опубликовал кадры допроса военнопленных из «ДНР», информирует «НБН».

«Мясо за деньги и учитель по «принуждению»», — подписал видео военнослужащий.

«Мобилизованные» из «народной республики» рассказали украинским защитникам, чем они руководствовались, когда отправлялись на войну. Солдаты из ОРДО признались, что участвовали в «спецоперации» Кремля из-за денег.

Один из «освободителей» сообщил, что он из «народной милиции ДНР». При этом «милиционер» не смог ответить, в каком подразделении он служит, сообщив, что он «не разбирается в этом».

Второй военнопленный до «мобилизации» работал в сфере образования В Амвросиевки Донецкой области. Захватчик рассказал, что его вынудили воевать. Солдату пригрозили, что если он откажется от участия в «спецоперации», отправится за решетку на 8 лет.

Как сообщалось, ГУР МОУ обнародовало разговор оккупанта из ОРДО. «Освободитель» рассказал военному армии РФ, как в путинских подразделениях относятся к солдатам из «ДНР». Он признался, что военное руководство обмануло «мобилизованных» из «республики».