В эфире национального телемарафона представитель ГПСУ заявил, что на направлении Сумщины и Черниговщины не зафиксировано достаточное количество группировок оккупантов, которые смогли бы повторно атаковать эти территории, информирует «НБН».

По словам спикера Госпогранслужбы, области ежедневно подвергаются вражеским обстрелам, чтобы сдержать там ВСУ. Командование нашей армии вынуждено держать часть сил у границ, вместо того, чтобы их перебросить на другие направления, где складывается сложная ситуация.

Демченко заверил, что ГПСУ укрепляет позиции наших защитников, чтобы не дать прорваться россиянам в случае повторной попытки вторжения на Севере Украины.

Об угрозе возвращения оккупантов в Сумскую и Черниговскую области ранее высказался первый замминистра внутренних дел Евгений Енин. В МВД отреагировали на сообщения о том, что РФ наращивает силы возле границ этого региона.