Как передает «НБН», таким образом, речь идет уже о втором российском судне, на которое будет погружен незаконно вывезенный из Украины металлолом.

По информации пропагандистских СМИ, корабль уже стоит в порту Мариуполя, в дальнейшем на него погрузят партию металла, который похитили на незаконных основаниях.

Кроме того, российская пропаганда утверждает, что накануне представители российской таможни осуществили разгрузку ворованного в Мариуполе металлолома с первого судна. После этого поместили в место временного хранения в район Ростова – на — Дону. К тому же вчера, 3 июня, в этот город прибыло судно «Славутич», на борту которого находился листовой металл.

Еще раньше, 29 мая, в порту Мариуполя стояло судно страны-агрессора класса «река – море». На него осуществлялась погрузка металла украинского производства. Спутниковые снимки зафиксировали процесс движения судов в порту оккупированного Мариуполя. Затем россияне сообщили о планах вывести из города украинский металл. По данным мэрии Мариуполя, 28 мая металлопродукцию в порту коллаборанты начали грузить 28 мая.

Ранее мы уже писали о том, какой является ситуация в Мариуполе по состоянию на сегодняшний день.