Как сообщает «НБН», об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Петр Андрющенко.

Он отметил, что захватчики вывозят трупы убитых мирных жителей на полигон вместе с мусором.

В своем сообщении Андрющенко написал:

«Российско-оккупационные силы начали сносить дома в Мариуполе после. При этом они даже не проводят разбор завалов».

Советник мэра города добавил, что после публикации данных относительно тел людей, которые погибли от российской агрессии под завалами, оккупационные силы начали непосредственно сносить дома. Также, согласно его информации, войска России начали уничтожать доказательства, не проводя поисков погибших в разрушенных домах.

«В настоящее время нет возможности получить данные о новых телах погибших из-за того, что после сноса все вывозят на свалку, расположенную в Левобережном районе. Все трупы, которые остались в зданиях, вместе с мусором выгружаются на мусорном полигоне», — пояснил Петр Андрющенко.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили о возможных вспышках эпидемий смертельных заболеваний в Мариуполе.