«Гауляйтеру» Чернобаевской ОТГ Юрию Турулеву, ранее руководившему местной автостанцией, предъявили подозрение.

Как передает «НБН», об этом сказано в сообщении пресс-центра СБУ.

Известно, что предатель дал добровольное согласие на поступившее предложение от российских оккупантов стать во главе нелегитимного органа власти, в результате чего его поставили во главе администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области.

«Помимо того, что «гауляйтер» поддерживает «русский мир», он еще причастен к преследованиям местных патриотов, а также отдает незаконные распоряжения об использовании коммунальным имуществом», – подчеркнули в ведомстве.

Сейчас предателя родины предъявили подозрение по части 5 статьи 111-1 УК Украины о коллаборационной деятельности. В дальнейшем предатель может провести десять лет в местах лишения свободы, также предусмотрена конфискация имущества.

Следует напомнить, что еще 8 мая российские оккупанты заявили, что Чернобаевкой Херсонской области будет руководить назначенный ими же «глава администрации». Тем не менее в местном сельском совете отказались от сотрудничества с ним. Кроме того, россияне пленили руководителя администрации поселка Чернобаевка Игоря Дударя.

Также известно, что ВСУ 15 мая нанесли уже 20-й удар по складам с боеприпасами в Чернобаевке, который принадлежал оккупантам.