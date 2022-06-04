Как передает «НБН», об этом сказано в сообщении Telegram–канала ведомства.

Там пояснили, что преступники действовали в интересах российских спецслужб. Для этого они наладили механизм переправки средств через платежные системы, которые попали под действие санкций.

Основной целью данной схемы было получение средств от кураторов из России, а также дальнейшая подрывная деятельность против Украины.

«При проведении обысков стало ясно, что у представителей группировки было 13 миллионов гривен в гривневом эквиваленте. Также у них имелась компьютерная техника и черновая документация, содержащая доказательства незаконной деятельности», — проинформировали в пресс-центре силового ведомства.

Кроме того, известно, что банда состояла из трех жителей Киевской области. Ими была разработана сеть анонимных платформ, благодаря которым им поступал «заказ» на приобретение, торговлю и обмен электронных средств из российских запрещенных систем.

«Все эти незаконные операции проводились в специально созданном пункте обмена валют», — проинформировали в пресс-службе СБУ.

Ранее СБУ обнародовала перехваченный разговор оккупанта со своей женой, в котором военный преступник из России рассказал о приказах своего руководства.