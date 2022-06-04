Как сообщает «НБН», об этом проинформировали в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, добавив, что данная процедура прошла еще 2 июня.

«На линии фронта в Запорожской области 2 июня был проведен обмен телами погибших военнослужащих в украинско-российской войне», — сказано в тексте сообщения.

Также известно, что благодаря переговорам при участии уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность обменять тела в соответствии с формулой «160 на 160».

«В проведении операции участвовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ, а также другие украинские силовые структуры», — подчеркивается в пресс-релизе.

Напомним, что глава украинского государства Владимир Зеленский 2 июня заявил, что каждый день жертвами боевых действий на Донбассе становятся около ста людей, еще полтысячи получают различные ранения. Выступая на международном форуме по безопасности GLOBSEC президент отметил, что Вооруженные силы Украины сделали «мощные шаги вперед» на Харьковском направлении, в то время как ситуация на Донбассе «крайне сложная».