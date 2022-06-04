Как передает «НБН», такое заявление озвучил Дмитрий Красильников (бригадный генерал, — ред.), возглавляющий ОТУ «Север».

По его словам, украинские военные ожидали, что Россия начнет штурм из восточных областей, используя подразделения боевиков самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также добровольческие батальоны и наемников, которых поддерживает РСЗО дальнего действия и авиация.

«Все-таки мы думали и даже надеялись, что активные действия врага начнутся с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Мы до последнего верили, что наш враг не начнет широкомасштабное вторжение по всем фронтам. Мы надеялись на лучшее, готовясь при этом к худшему», — сообщил генерал.

В то же время Красильников рассказал, что представители ОК «Север» были подготовлены к началу боевых действий, поэтому атака врага не застала их врасплох.

«Таким образом, первый удар по местам отвода для оккупантов оказался неудачным, благодаря чему нам удалось сохранить нашу главную боевую мощь. Благодаря этому противник в будущем потерпел серьезные потери», — сказал военнослужащий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Великобритании предположили, что Россия за две недели может полностью оккупировать Луганскую область.