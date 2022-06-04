Как информирует «НБН», в материале американского Института изучения войны, который ссылается на оборонное ведомство Соединенного Королевства, говорится, что государство-оккупант может установить полный контроль над землями Луганской области на протяжении следующих дух недель.

Так, Минобороны Великобритании на сотый день войны заявило, что войска Владимира Путина, по всей вероятности, установят контроль над территорией Луганской области. И произойти это может уже на протяжении следующих двух недель. При этом в сообщении оборонного ведомства отмечается, что при попытке осуществить такой сценарий, вражеские силы понесут значительные потери.

Также в Минобороны Великобритании добавили, что силы РФ по всем другим направлениям уже осуществляют не наступательные действия, но оборонительные. И все якобы для того, чтобы сосредоточиться на захвате Северодонецка.

Напоследок в ведомстве подчеркнули, что если войска России не будут пополнены живой силой и техникой, то у них точно не получится продвинуться за пределы Луганской области.

К слову, ранее Давид Арахамия сделал заявление относительно вероятности нового раунда переговорного процесса между Киевом и Москвой.