Как информирует «НБН», такое заявление сделала Анна Маляр, заместитель главы Минобороны Украины, в эфире общенационального телевизионного марафона, пятого июня.

Так, в Министерстве обороны Украины заявили, что столица нашей страны продолжает оставаться основной целью оккупантов Российской Федерации. Как следствие, Киев постоянно находится под угрозой.

Дословно из заявления Анны Маляр:

«На протяжении всего времени мы не скрывали, но говорили откровенно, что столица Украины Киев находится под угрозой. На самом деле, люди сейчас возвращаются в город по различным причинам. Однако все равно нужно понимать, что война в горячей фазе и Киев является главной целью Москвы до сих пор».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что утром, пятого июня, на Левом берегу Киева, приблизительно в 06:00 прогремели пять взрывов. Мэр города Виталий Кличко отметил, что Россия нанесла ракетные удары по инфраструктуре в Днепропетровском и Дарницком районах.