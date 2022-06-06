В своем Telegram-канале советник городского главы рассказал, что мариупольцы вынуждены терпеть унижения и издевательства оккупантов, чтобы получить продукты, информирует «НБН».

Андрющенко объяснил, что единственный путь получить еду в Мариуполе – раздача российской гуманитарной помощи. При этом ради продовольствия местные жители проходят ужасные испытания.

Мариупольцам ежедневно приходится стоять в очередях из 1500-2000 человек, по шесть часов на солнцепеке без воды. Кроме того, в «гуманитарном штабе» оккупантов невозможно дышать из-за вони из морга, который «освободители» обустроили на расстоянии 200 метров.

Советник городского главы добавил, что в последние дни каждый час до 10 человек теряют сознание и их вывозят в больницы. Мариупольцы вынуждены рисковать своим здоровьем, чтобы получить продуктовый набор.

Ранее Андрющенко рассказал, что российские захватчики в Мариуполе сносят дома, не разбирая завалы. Тела местных жителей оккупанты вместе с мусором вывозят на полигоны, уничтожая доказательства своих преступлений.