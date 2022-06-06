Об этом пишет «Суспільне», передает «НБН».

Новость о том, что российский журналист и блогер Александр Невзоров получил украинское гражданство, наделала много шума в обществе. Мнения украинцев относительно этого разделились.

В понедельник, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал то, что Невзоров подался на украинское гражданство.

Он подчеркнул, что Невзоров поддерживает Украину. По словам президента, журналист хотел отказаться от паспорта РФ.

«У нас был об этом разговор, он есть в списках», — сказал украинский лидер.

Президент заявил, что люди любого гражданства, которые сейчас поддерживают Украину, тоже «являются нашим оружием».

«Если мы можем «качать» Россию, то нужно это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже – люди любого гражданства, которые выступают за Украину», — сказал глава государства.

Ранее Невзорова раскритиковали за украинское гражданство.