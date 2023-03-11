Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на издание «La Presse«.

В источнике говорится о том, что действующий министр иностранных дел канадского государства призывает лидера КНР Си Цзиньпина провести переговоры с Владимиром Зеленским, но лишь в том случае, если китайский лидер в действительности хочет помочь урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

Жоли отметила, что с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину китайский лидер ни разу не поговорил с украинским президентом.

Кроме того, глава канадского МИД заявила, что об этом она уже сказала своему китайскому коллеге Цинь Гану во время саммита министров иностранных дел G20 в Индии.

Напомним, что ранее в США заявили о том, что Китай определился со своей позицией в отношении российско-украинской войны и занял сторону РФ.