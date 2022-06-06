В интервью украинской журналистке и телеведущей Алесе Бацман Незворов рассказал, что он не знал о том, что был подписан указ президента о присвоении гражданства Украины, информирует «НБН».

По словам оппозиционера, обнародование этой информации готовилось иначе, однако случилось то, что случилось. При этом он не расстроился из-за «теплого» приема новых сограждан. Невзоров понимает, что украинцам трудно преодолеть отвращение к любому гражданину РФ и они не верят, что в «племени орков» есть исключения.

Журналист добавил, что он в восторге от жесткой реакции общественности в Украине. Оппозиционер подчеркнул, что в нашей стране есть фундаментальная ценность – свобода мнений. Невзоров рад, что он увидел в Украине свободу слова.

Ранее журналист высказался о своем пророссийском прошлом, за которое его раскритиковали украинцы. Невзоров рассказал, как он «переболел фашизмом» и объяснил, почему он важен для нашей страны.