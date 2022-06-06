В своем Telegram-канале Цымбалюк сообщил информацию о погибшем на Луганщине в воскресенье, 5 июня, Кутузове, который руководил 1 армейским корпусом «ДНР» на Донетчине, информирует «НБН».

По словам журналиста, он безжалостно относился к своим военнослужащим и умышленно отправлял их на убой, осознавая, что потери будут колоссальные.

Из-за отношения путинского военного к солдатам как к «пушечному мясу», его подчиненные были деморализованы. По этой причине командиры батальонов и рот отказывались выполнять его приказы и срывали планы по наступлению, не желая вести в атаку свои подразделения.

Поскольку у высокопоставленного военного РФ горели сроки по захвату одного из пунктов в Донецкой области, он принял решение, несмотря ни на что выполнить задачу на протяжении суток.

После того, как командиры 1 и 100 мотострелковых бригад отказались вести оккупантов на штурм позиций армии Украины, поскольку понимали огромный риск для своей жизни, путинский генерал-майор решил возглавить наступление. Соответствующее решение он принял, опасаясь последствий из-за невыполнения им поставленной задачи высшим командованием. В результате российского захватчика ликвидировали ВСУ артиллерийским огнем.

Отметим, что гибель Кутузова подтвердила российская сторона. В частности, кремлевский пропагандист Александр Сладков, комментируя высокопоставленного военного Путина, отметил, что генерал РФ не впервые самолично повел людей в наступление.