Как информирует «НБН», об этом говорится в материале InformNapalm.

Кроме того, данную информацию о ликвидации российского генерал-майора Кутузова в Телеграм подтвердил одиозный российский пропагандист Александр Сладков.

В частности, в своем сообщении пропагандист написал, что он весьма сожалеет о такой потере в рядах армии Российской Федерации.

Дословно из сообщения пропагандиста:

«Как жаль… Был очень хороший человек. Он выходец из ВДВ. Мы начали дружить, когда он еще был командиром полка».

При этом Сладков добавил:

«Если смотреть с одной стороны, генерал в очередной раз повел в атаку людей. Полковников мало, что ли для этого? А с другой – Роман был таким же командиром, как и все… Пусть даже и рангом выше».

Ранее стало известно о том, что российские генералы якобы высмеивают военный план Путина. Детали об этом рассказал журналист из Болгарии Христо Грозев.