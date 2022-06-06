Как информирует «НБН» со ссылкой на Associated Press, согласно словам экс-командира «Азова» Максима Жорина, извлеченные из-под завалов в Мариуполе тела погибших бойцов были доставлены в Киев. Там проводится экспертиза ДНК, чтобы можно было идентифицировать останки.

В материале отмечается, что Россия начала выдачу тел бойцов «Азова», которые погибли на заводе в Мариуполе «Азовсталь».

Также сообщается, что пока что нет данных о том, много ли на заводе, который обстреливали россияне, еще остается тел украинских военных.

Буквально несколько дней тому назад мы уже писали о том, что россияне начали вывозить тела погибших украинцев в Мариуполе вместе с бытовыми отходами и мусором на полигоны.