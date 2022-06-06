Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Украины, приблизительно шестьдесят процентов территории Запорожской области временно были захвачены российско-оккупационными силами. Еще на определенной части территории области продолжаются боевые действия. Такое заявление глава области Александр Старух доложил гаранту Конституции Украины.

По состоянию на сегодняшний день, семьдесят семь населенных пунктов региона полностью обесточены. Причина – боевые действия. Кроме того известно о том, что вражеские силы разрушили 2701 объект инфраструктуры, из которых по состоянию на сегодня было восстановлено порядка 700.

Несмотря на данную ситуацию, как заявил Старух, область активно продолжает принимать людей, которые были эвакуированы из Мариуполя, а также Херсонской области.

Сам же президент Украины распорядился, чтобы руководство региона предоставляло всю необходимую помощь лицам, которые были перемещены с территорий, которые временно захватила Россия.

Насколько известно, сейчас Российская Федерация мобилизирует все свои силы, о чем ранее заявил президент Украины Владимир Зеленскиий.