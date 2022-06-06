Глава государства Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть запрет пиротехнических изделий во время войны, который создали на основе петиции, информирует «НБН» со ссылкой на официальное интернет-представительство президента по электронным петициям.

Зеленский обратил внимание на коллективное обращение относительно запрета использования фейерверков, петард, а также закрытия всех магазинов пиротехники на период действия военного положения в Украине. В петиции предложили штраф за невыполнение запрета в размере от 15 000 гривен.

Зеленский отметил, что использование пиротехнических изделий в условиях войны создает дискомфорт и стресс для украинцев, а также вредит домашним любимцам и окружающей среде.

Кроме того, по словам президента, правительству важно урегулировать использование петард и фейерверков, поскольку сейчас их производство, хранение, перевозка и торговля не определены действующим законодательством.

Отметим, что в воскресенье, 5 июня, в Киеве неизвестные устроили салют после вражеских обстрелов столицы. Жители района Осокорки были напуганы громкими звуками пиротехнических взрывов. Ранее подобный инцидент произошел в Одессе, когда «шутники» во время воздушной тревоги запустили фейерверк.

Ранее СМИ сообщили о рассмотрении парламентом законопроекта, предусматривающего штрафы за административные правонарушения, которые были введены во время войны.