Чиновник сообщил, что для освобождения регионов, которые удерживает срана-оккупант, армии Украины нужно сформировать еще шесть новых бригад , а это – 25 000 военных, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам Данилова, при увеличении численности наших Вооруженных сил можно осуществить контрнаступление. Также для ведения активных боевых действий на территории востока и юга необходимы сотни ракетных установок, артиллерии, танков, самолетов и тысячи БПЛА.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Российская Федерация – большое государство, которое имеет множество «пушечного мяса», которое Кремль отправляет на войну против Украины. Именно поэтому процесс победы будет не быстрым.

Отметим, что ранее Данилов озвучил факторы, которые влияют на длительность боевых действий. Также он высказался о сроках окончания войны.