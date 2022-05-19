В интервью изданию «Новое время» Данилов признался, что он относится к тем людям, которые четко осознают, что страна-оккупант не так слаба, как хотелось бы украинцам, информирует «НБН».

По этой причине секретарь СНБО не делает, по его словам, легкомысленные заявления о том, что война закончится в этом месяце или через неделю. Он напомнил, что борьба с вооруженной агрессией РФ – тяжелый и многокомпонентный процесс.

Данилов отметил, что на сегодня ключевым моментом определения ситуации является помощь партнеров Киева вооружением и «весы будут шататься то в одну, то в другую сторону» в зависимости от того, в какие сроки будут осуществляться поставки.

По словам секретаря СНБО россиянам на сегодня действительно стало сложнее продвигаться дальше по территории Украины, при этом оккупанты продолжают ежедневно применять авиацию и мощные ракеты. Кроме того, путинские войска задействуют и другие военные компоненты, в частности флот и подлодки.

Как сообщалось, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес озвучил сроки изгнания российских оккупантов из Украины. Военный сообщил, когда ВСУ перейдут в наступление на врага.