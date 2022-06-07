В Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины опубликовали фотографии боеприпасов, которые страны-союзники передали для нашей армии, информирует «НБН».

Пограничники запечатлели снаряды, которые напомнят россиянам о их более ранних преступлениях против других народов и стран. Чехи оставили на ракете сообщение «За расстрелянную Пражскую весну 1968-го», а поляки надписи на снарядах «За Качиньского!» и «За Катынь!».

Также были найдены боеприпасы из Нидерландов с посланием «Месть за МН17».

Напомним, что несколько европейских государств сорвали визит главы МИД Российской Федерации Сергею Лаврову, закрыв свое воздушное пространство для его самолета.

После возмущений внешнеполитического ведомства РФ в скандал вмешался глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который вступился за министра иностранных дел. Чиновник пригрозил ряду стран ракетными ударами.