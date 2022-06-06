Руководитель «Роскосмоса» вмешался в скандал с закрытием неба для самолета главы внешнеполитического ведомства РФ. Рогозин заступился за Лаврова, угрожая ракетными ударами «недружественным» странам, информирует «НБН».

Накануне у российского министра иностранных дел сорвался визит в Сербию, поскольку Черногория, Болгария и Северная Македония запретили пускать самолет российского дипломата в свое воздушное пространство.

После возмущений из МИД России, высказал свое возмущение «главный космонавт» РФ. Традиционно свои претензии Рогозин изложил в Twitter.

Руководитель «Роскосмоса» написал, что «Сармат» не будет спрашивать согласие на пролет у «трусливых» болгар, «злопамятных» румын, черногорцев, которые, по мнению Рогозина, «предали общую историю» с россиянами, а также у «прочих» шведов.

Ранее главу госкорпорации РФ по космической деятельности поймали на лжи о его отце. Рогозин возмущенно отреагировал на высказывание Илона Маска о нацизме, выдав нелепый фейк о своем родителе.